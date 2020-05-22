نادي سموحة يمنح أسرة الشهيد أحمد منسي العضوية الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قرر مجلس إدارة نادي سموحة، مساء الخميس، منح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة.

وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن قرار منح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد أحمد منسي يعتبر أقل واجب يقدم لتكريم رمزًا من أبطال مصر، وأفنى حياته من أجل حماية الوطن، ويمثل التضحية والوطنية.

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وأضاف عامر، في تصريح خاص لـ الخليج 365: "الجميع يقدر مشاعر أسرة الشهيد البطل أحمد منسي، ومن واجبنا أن نعبر عن تقديرنا لمن ضحوا بحياتهم أثناء مواجهة عناصر إرهابية لا دين لهم، ولا تحمل صفوفهم سوى المجرمين لتشكيل حروب العصابات أمام جنود مصر".

وأشار إلى أن إدارة النادي ستبدأ اتخاذ إجراءاتها للتواصل مع أسرة الشهيد أحمد منسي والجهات المعنية لتفعيل العضوية، متابعًا: "نادي سموحة يتفاعل بدافع واجبه الوطني مع المجتمع ولا يفوته أن يتخذ مثل تلك الخطوة".

ويأتي قرار نادي سموحة، بعد إذاعة الحلقة رقم 28 من مسلسل الاختيار الذي يجسد قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، إذ لاقت تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وآلاف المشاهدين الذين تابعوا بث الحلقة عبر شاشات التلفاز، والتي جسدت موقعة البرث التي استشهد فيها عددًا من رجال القوات المسلحة خلال مواجهة مع عناصر تكفيرية.