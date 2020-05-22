وزير الري يتلقى تقريرا حول الأمطار التي سقطت بالصعيد منتصف مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري،، تقريرا من قطاع التوسع الأفقى حول الأمطار التي سقطت يومى 16-17 مايو على بعض محافظات الوجه القبلى، حيث تم احتجاز كميات كبيرة من الأمطار أمام بعض السدود وداخل بعض البحيرات الصناعية الجارى تنفيذها حاليا ضمن منظومة كبيرة من الأعمال الصناعية على اختلاف أنواعها (سدود وبحيرات صناعية وجسور حماية وحواجز توجيه وقنوات صناعية.

وأوضح التقرير أن الأعمال الرى ينفذها قطاع التوسع الأفقى للحماية من السيول تبلغ تكلفتها 810 مليون جنيه وهى عبارة عن 73 عمل صناعى بمحافظات الوجه القبلى (15 سد + 29 بحيرة + 19 جسر حماية + 1 حاجز توجيه + 1 قناة صناعية + إنشاء مخر+ 7 تأهيل مخرسيل).

أوضح التقرير أن الأعمال التى تم تنفيذها بزمام الإدارات العامة للتوسع الأفقى والمشروعات باسنا وأسيوط أثبتت كفاءتها وفاعليتها في حصاد مياه هذه الأمطار، حيث تم احتجاز كميات من مياه السيول تقدر بـ300 ألف م3 أمام سد الإعاقة w16 وداخل البحيرة w17 الجاري تنفيذهما ضمن عملية حماية وادى عبادى 3ب بمحافظة أسوان بسعة تخزينية 1،2 مليون م3 وذلك لحماية طريق إدفو مرسى علم السياحى وتكلفة 14.8 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تلاحظ وجود تجمعات أمطار متوسطة بموقع حفر البحيرة ب1 الجاري تنفيذها ضمن عملية إنشاء 11 بحيرة صناعية وحاجز ترابي لحماية مشروع خط السكة الحديد أسوان القاهرة وقرى الشغب والدبابية والمعلا والقضا المرحلة الرابعة الأقصر، حيث تم تقدير كمية الأمطار التي سقطت بنحو 100 ألف متر مكعب وبسعة تخزينية لهذه العملية 4.75 مليون متر مكعب وتكلفة 42 مليون جنيه.

وأوضح التقرير انه تم احتجاز كمية من الأمطار تقدر بـ 150 ألف م3 بالبحيرة بـ1 بالكرنك الجارى تنفيذها ضمن عملية حماية منطقة العمرة والكرنك بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، حيث تبلغ السعة التخزينية للأعمال بهذه العملية 15 مليون م3 وذلك لحماية الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) وقرى نجع العمرة ونجع الكرنك وقيمة هذه العملية 84 مليون جنيه.

وتعرضت بعض المناطق بمحافظتى أسيوط وسوهاج مما أدى إلى تجمع كميات الأمطار المتساقطة بحفرية بعملية حماية البنية الأساسية بالوادي العمراني القبلي مركز ديروط- محافظة أسيوط بمكعب نحو 10000م3 والسعة التخزينية للأعمال الصناعية بهذه العملية تبلغ 2،4 مليون م3 والغرض من هذه العملية هو حماية طريق أسيوط القاهرة الشرقي وقيمة العملية 22،6 مليون جنيه.

أوضح المهندس شحته إبراهيم أن أعمال الحماية من أخطار السيول في نطاق محافظة قنا عبارة عن 2 بحيرة صناعية + 2 حاجز ترابى لحماية نجع الكرنك وإنشاء سدين إعاقة لحماية نجع العمرة بتكلفة تقديرية 84 مليون جنيه وبسعة تخزينية 5 مليون م٣

بالإضافة إلى بحيرتين صناعيتين +حاجز ترابى بـ 1&ب2 لحماية نجع البطحة بتكلفة تقديرية 122.7 مليون جنيه وبسعة تخزينية 5 مليون م٣.

وأضاف أن أعمال الحماية من أخطار السيول التى يتم تنفيذها في نطاق محافظة الأقصر تتضمن إنشاء 11 (بحيرة صناعية +حاجز ترابي) لحماية قرية الشغب ــ نجع الدبابية ــ قرية المعلة ــ نجع خور القضا ـ نجع المساعيد) المرحلة الرابعة بتكلفة تقديرية 42 مليون جنية وبسعة تخزينية 882 ألف م٣.

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وأشار شحته إلى أنه يتم تنفيذ عدد من الأعمال في محافظة أسوان، تتضمن إنشاء بحيرة صناعية ب3+حاجز ترابى وسد إعاقة لحماية وادى الخريط [1 – أ] بمركز كوم أمبو – بتكلفة تقديرية بتكلفة 141.173 مليون جنيه وبسعة تخزينية 34000000 م3، وكذلك بحيرة صناعية ب1 + حاجز ترابى بوادي نتش وسدين إعاقة (م2& ر2) لحماية وادى خريط الرئيسى بتكلفة تقديرية 97.5 مليون جنية وبسعة تخزينية ٢٩ مليون م٣.

وأضاف أنه يتم إنشاء (2) بحيرة صناعية +(2) حاجز ترابى ب7-W13)& ب8-W14) و(2) سد إعاقة م3 (w12) & م4 (w15) لحماية وادى عبادى (3أ) مركز إدفو محافظة أسوان من أخطار السيول وبتكلفة تقديرية 22.8 مليون جنية وبسعة تخزينية 4.560 مليون م٣، وبحيرة صناعية + حاجز ترابى ( بـ10-W19 ) و(2) سد إعاقة (م 5- w16 ) و(م6 - w18) لحماية وادى عبادى (3ب) مركز إدفو محافظة أسوان من أخطار السيول وبتكلفة تقديرية 14.7 وبسعوة تخزينية 1200000م3 .

كما يتم إنشاء 3 بحيرات صناعية و3 حواجز ترابية)ب9-W17) & (ب11-W20 & (بw21-12 لحماية وادى عبادى (3ج) – مركز إدفو – محافظة أسوان من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 30.8 مليون جنيه وبسعة تخزينية 3700000م3، بالإضافة إلى (4) بحيرات صناعية +(4) حاجز ترابى )ب13-W22) &(ب14-W23)& (ب15-W24)&(ب16- W25) لحماية وادى عبادى (3د) بتكلفة تقديرية 21.7 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2000000م3.

وفى محافظة أسيوط يتم تنفيذ عملية لحماية البنية الأساسية لطريق أسيوط – القاهرة الصحراوي الشرقي من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 22،9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2400000 م3، واستكمالها بتكلفة تقديرية 27 مليون جنيه وبسعة تخزينية 4500000 م3.

ويتم أيضا تنفيذ عملية حماية البنية الأساسية للوادي العمراني الغربي (ب) من أخطار السيول بمحافظة أسيوط لحماية البنية الأساسية قرية الحوطا الشرقية – مركز ديروط – أسيوط من أخطار السيول وبتكلفة تقديرية 14،9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 1100000 م3، وعملية أخرى بتكلفة تقديرية 38 مليون جنيه وبسعة تخزينية 2400000 م3.

وأشار إبراهيم إلى أنه يتم تنفيذ عملية حماية منطقة الصوامعة شرق بتكلفة تقديرية 13،5 مليون جنيه وبسعة تخزينية 937000 م3، ومنطقة القرنة بتكلفة تقديرية 1،9 مليون وبسعة تخزينية 60000 م3، ومصب مخر سيل وادي نزلة عمارة بتكلفة تقديرية 5،9 مليون جنيه وبسعة تخزينية 275000 م3.

وتنفذ وزارة الري العديد من الأعمال لحماية من أخطار السيول بمحافظة المنيا، منها قرى زاوية الجدامى بمركز مغاغة بتكلفة تقديرية 32 مليون جنيه وسعة تخزينية 315000 م3.

أما في محافظة بنى سويف فيتم تنفيذ عملية إعادة تأهيل مخر سيل سنور بتكلفة تقديرية 18 مليون جنيه.

وفى محافظة الجيزة يتم إنشاء مخر سيل وادي متين البحري لحماية منطقة أطفيح بتكلفة تقديرية 2.4 مليون جنيه، وتأهيل مخر سيل الديسمى بتكلفة تقديرية 3 ملايين جنيه، وتأهيل مخر سيل أطفيح ومخر سيل الكريمات بتكلفة تقديرية 3.2 مليون جنيه، ومخر سيل الودى، ومخر سيل المنشى بتكلفة تقديرية 3.1 مليون جنيه.

أما في محافظة القاهرة يتم إنشاء عملية إنشاء سد م1& م2 لحماية وادي دجلة (طرة-زهراء المعادي) من أخطار السيول بتكلفة تقديرية 38 مليون جنيه وسعة تخزينية 1625000 م.