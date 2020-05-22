محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ): تم إطلاق سراح محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق مايكل كوهين من السجن قبل الموعد بسبب تفشي أزمة كوورنا. وكتب كوهين على موقع تويتر: "أنا سعيد لعودتي إلى بيتي وعائلتي". ووصل كوهين 53 عاما إلى بيته في مانهاتن مرتديا كمامة كما أظهرت الصور. Advertisements كانت مدة حبس كوهين ستمتد أصلا إلى تشرين ثان /نوفمبر 2021 في أوتيفيل بولاية نيويورك ضمن مدة حبس قدرها ثلاثة أعوام. وقالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن كوهين سيمضي ما تبقى من فترة سجنه داخل البيت. كان كوهين اعترف في 2018 بأنه مذنب في عدة مخالفات منها الإدلاء بشهادة كاذبة في الكونجرس إضافة إلى مخالفات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح محامي ترامب السابق من السجن بسبب وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.