محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
أعلنت شبكة OSN عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إطلاق قناة جديدة بعنوان OSN pop up عادل إمام، وذلك في أول أيام عيد الفطر.
يأتي إطلاق القناة الجديدة احتفالا بعيد ميلاد الفنان عادل إمام الـ80، ومن المقرر عرض ما يقرب 100 من أشهر أفلام ومسرحيات الزعيم، وذلك بدءا من أول أيام العيد على شاشة OSN وأونلاين حصريا.
يذكر أن شبكة OSN قد أطلقت في وقت سابق قناة OSN pop up للفنان الراحل الكوميدي إسماعيل ياسين، وكذلك قناة للفنان الراحل أحمد زكي في ذكرى عيد ميلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر احتفالا بعيد ميلاده الـ80...شبكة OSN تطلق قناة لعرض أفلام ومسرحيات عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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