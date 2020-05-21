كشف الحكم الدولي الاسباني السابق المثير للجدل إدواردو إتورالدي غونزاليس، هوية الفرق التي يعشقها حكام الدوري الاسباني لكرة القدم، في معرض مشاركته في برنامج على إذاعة “كادينا سير” الإسبانية.
وشدد المتحدث ذاته، في معرض جوابه عن سؤال حول عدد الحكام العاشقين لفريقي برشلونة وريال مدريد، على كون 90 في المائة منهم يعشقون فريق العاصمة الإسبانية، في وقت يناصر فيه 10 في المائة الممثل الأول لكتالونيا.
وتابع الحكم الدولي الإسباني السابق، استنادا إلى ما نشرته صحيفة “لابانغوارديا” الاسبانية قائلا “سواء أعجب كلامي عشاق برشلونة أم لا 70 في المائة من سكان إسبانيا خارج كتالونيا يعشقون الريال، حاليا هناك عدد أكبر لأنصار برشلونة، بحكم أن العديد من الشباب عاينوا ألقاب برشلونة مع غوارديولا”.
واستطرد الحكم الذي قضى 17 سنة بالدوري الاسباني قائلا “لكن قبل فترة ميسي كم من الناس كانوا يعشقون ريال مدريد في إسبانيا؟ 70 في المائة”.
وفي جواب عن سؤال بخصوص فريقه المفضل، قال الحكم الدولي السابق “لا يهمني أي منهما، أنا عاشق لفريق أتليتيكو مدريد والكل يعلم ذلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر 90في المائة من الحكام الإسبان يعشقون الريال و10في المائة يفضلون برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.