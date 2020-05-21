الحسيمة.. ستيني يضع حدا لحياته بشرب كمية من الماء القاطع في أواخر أيام رمضان

اهتزت مدينة الحسيمة، اليوم الخميس، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم رجل على شرب كمية من الماء القاطع داخل منزله الموجود في حي أفزار.
المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ تشير إلى أن الراحل في عقده السادس، ولم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية، غير أنه في الأيام الأخيرة، كان منطويا على نفسه، ولا يتجاوب مع أحد من جيرانه، وأقاربه.
وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم نقل جثة الراحل إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في الحسيمة، قصد عرضها على تشريح طبي، لتحديد ظروف، وملابسات الوفاة.
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