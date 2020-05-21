“بؤرة” صناعية في الجديدة والتحاليل تكشف إصابة رضيع لا يتجاوز عمره الأسبوعين بكورونا!

أفادت مصادر مطلعة لموقع “اليوم 24″ أن رضيعا حديث الولادة، ينحدر من جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة، قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا، بعدما أخضع للفحص والتحاليل المخبرية بأحد مستشفيات الدار البيضاء.

ذات المصادر أكدت، أن الطفل الذي ولد في الخامس من ماي الجاري، بأحد دواوير مولاي عبد الله، كان قد أصيب قبل أيام بمضاعفات صحية نقل على إثرها رفقة والدته لتلقي العلاج إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة الجديدة، ليتقرر لاحقا نقله إلى الدار البيضاء، حيث خضع للفحص واكتشفت إصابته بالفيروس.

ولاتزال ظروف إصابة الطفل بالوباء غير معروفة، حيث قررت إدارة المستشفى إخضاع والدته وعدد من أفراد عائلته للفحوصات والتحاليل المخبرية للكشف عن حقيقة الأمر.

وفي سياق متصل، سجلت مصالح وزارة الصحة بإقليم الجديدة اليوم الخميس، حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد اكتشفت بعد إخضاع مستخدمي وحدة للصناعة الغذائية، للفحوصات المخبرية.

Advertisements

وأكدت مصادر محلية ل”اليوم 24” أن نتائج التحاليل المخبرية، قد أظهرت إصابة طبيب الشركة، بالإضافة إلى مستخدم آخر تابع لنفس الجهة، جرى وضعهما تحت إجراءات العزل والمتابعة الطبية.

بالمقابل، استبعدت نتائج العينات المأخوذة لنحو 400 من عمال المصنع، إصابتهم بالفيروس، بعدما جاءت كلها سلبية.