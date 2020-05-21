وزارة الاقتصاد تستعرض حصيلتها.. 950 أجير تم التصريح بهم و3 ملايين أسرة استفادت من الشطر الثاني من الدعم

استعرضت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، حصيلة القرارات المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية تزامنا مع حالة الطوارئ التي أعلن عنها المغرب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت لجنة اليقضة الاقتصادية أن 134 ألف مقاولة صرحت عن توقف 950 ألف أجير عن العمل مؤقتا في شهر أبريل الماضي، وأنه تم صرف التعويضات المتعلقة بهم يوم الأربعاء 13 ماي الجاري، مشيرا إلى أن بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفتوحة حاليا لإيداع التصريحات المتعلقة بشهر ماي الجاري.

وفي ما يتعلق بأسر القطاع غير المهيكل، كشفت لجنة اليقضة الاقتصادية في حصيلتها أن الدفعة الأولى من عملية صرف الدعم استفادت منها 1.4 مليون أسرة، بينما لا يزال هناك ما يقارب من 150 ألف أسرة سيتم صرف الدعم لها خلال اليومين المقبلين، كما أنه تم تخصيص 225 وحدة متنقلة لإيصال الدعم إلى المناطق الأكثر عزلة.

أما فيما يخص الدفعة الثانية، فحسب المصدر ذاته تم صرف الدعم لفائدة 3 ملايين أسرة حتى الآن، أما بالنسبة للمناطق النائية التي لا تتواجد بها وكالات أداء، فستستمر العملية حتى نهاية هذا الشهر عبر وحدات متنقلة.

أما بخصوص الأسر التي لم تستفد من الدعم المخصص للقطاع غير المهيكل، أوضحت اللجنة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنه تم تعديل موقع الأنترنيت “www.tadamoncovid.ma” بحيث يمكن للأسر في القطاع غير المهيكل، اعتبارا من اليوم الخميس، معرفة مصير طلباتهم/تصاريحهم وتقديم شكاويهم بذات الموقع عند الحاجة.