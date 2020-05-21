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طوقت سلطات مدينة الداخلة، اليوم الخميس، ميناء الداخلة بعد تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد توسيع دائرة الكشف بالتحاليل المخبرية بالوحدات الصناعية والفضاءات الكبرى.
وتقوم سلطات المدينة بعملية إخلاء شامل للميناء، بالإضافة إلى نقل عدد من المخالطين للحالات 3 المصابة إلى المستشفيات قصد إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
الحالات الثلاث التي تم تسجيلها في مدينة الداخلة تعد هي الوحيدة في الداخلة – وادي الذهب، وكلها رصدت داخل الميناء، وتم نقلهم إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بنفس المدينة.
ويتعلق الأمر بمواطنين مغربيين يشتغلان في مراكب للصيد الساحلي بميناء الداخلة، قادمين من إحدى المدن بشمال المملكة، خضعا للتحاليل المخبرية لتشخيص وباء “كوفيد-19″، والتي جاءت نتائجها إيجابية.
أما الحالة الثالثة، فتتعلق بمواطنة مغربية تشتغل في إحدى وحدات تجميد وتصبير الأسماك بالحي الصناعي لمدينة الداخلة، خضعت بدورها للتحاليل المخبرية لتشخيص وباء “كوفيد-19″، والتي أثبتت إصابتها بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسجيل 3 حالات مؤكدة في جهة كانت شبه آمنة.. سلطات الداخلة تطوق الميناء ومحيطه -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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