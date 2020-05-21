شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية: يجب الحفاظ على مصالح مصر المائية والان مع التفاصيل

وزير الخارجية المصري

أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، نقلته شبكة "سكاي نيوز العربية"، في نبأ عاجل منذ قليل، حرصها على أن تكون المفاوضات بشأن سد النهضة الآثيوبي، مفاوضات "جادة"، وتساهم في التوصل إلى اتفاق عادل يحافظ على مصالح مصر المائية

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