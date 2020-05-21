هادي: مليشيا الحوثي تعتبر الحرب مشروع استثماري 

الخميس 21 مايو 2020

صورة أرشيفية

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن الحوثيين يرفضون السلام، ويعتبرون الحرب مشروعا استثماريا يعود عليهم بالعوائد والأرصدة والمنافع الخاصة، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات المختصة والدول المانحة لمساعدة الشعب اليمني والعمل على تجاوز هذه المخاطر ومساعدة الحكومة في إنقاذ الناس ومواجهة المخاطر.

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ووجه الرئيس اليمنى، خلال خطاب له بمناسبة العيد الوطني الـ 30 لقيام الجمهورية اليمنية، - بحسب موقع العربية - الشكر والثناء والتقدير للمملكة العربية السعودية الذين يخوضون معنا مواجهة كل هذه التحديات بصبر وعزيمة يستحق الإشادة والشكر والعرفان ونطلب المزيد من الدعم والاهتمام، موضحا أن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مع كل دعوات السلام وكافة المبادرات الإنسانية التي تطلق من كل الجهات، وقال "جاءت جائحة كورونا، وتداعى العالم كله للبحث عن فرص السلام وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة بمبادرة لوقف إطلاق النار والتي أعلنا مباشرة موافقتنا عليها، ثم تقدم المبعوث الخاص بمبادرة لإعلان وقف إطلاق النار وفتح الطرقات والمطارات وتعاملنا معها بكل مسؤولية وبكل جدية، وأعلن تحالف دعم الشرعية مبادرته من جانب واحد لوقف إطلاق النار، وأعلنا أننا معها ولم نترك فرصة للسلام ولا للتخفيف عن شعبنا إلا وكنا معها وسباقين إليها.

وأوضح أن الحوثيين بدلا من التعامل بمسؤولية مع كل هذه الدعوات ذهبت تهاجم في كل الجبهات في نهم والجوف ومأرب والبيضاء والضالع وتعز، وتنكرت للاتفاقات المؤقتة التي رعاها المبعوث الأممى مارتن جريفيث، مطالبا المواطنين التعامل بكل جدية ومسئولية أمام مخاطر وباء كورونا.