شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 83 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 83 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 28215 وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، من بينهم 17870 وفاة في المستشفيات، و 10345 حالة إصابة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية. ونوهت المديرية العامة للصحة إلى استمرار تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة ليبلغ 1745 مريضاً، أي أقل بـ49 حالة عن اليوم السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل 83 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.