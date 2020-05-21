بعد قليل.. بنيان يغير خطة ابو رغيف الى (1-1)

رياضة 2020-05-21 | 22:37 6,739 مشاهدة في حلقة استثنائية، يستضيف برنامج (3-1) بعد قليل، رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان. واستجابة لمطالب جماهير الساحرة المستديرة في العراق، قرر كادر برنامج "3-1" الذي يعرض على قناة السومرية، تغيير قوانين حلقته اليوم من اجل تسليط الضوء على اخر مستجدات استئناف دوري الكرة الممتاز وغيرها من الأمور المهمة التي تخص عمل الهيئة التطبيعية.



"3-1"، برنامج رياضي يعرض على شاشة السومرية في تمام الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام شهر رمضان المبارك ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.

المحرر: محمد خليل

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