النفط: لا ازمة في الوقود وسنباشر بتوزيع البنزين المحسن غدا الجمعة

اكدت وزارة النفط، الخميس، انه لا يوجد أي ازمة في الوقود وانها ستباشر واعتبارا من يوم غد الجمعة ببيع البنزين المحسن" عالي الاوكتين"، مطمأنةٔ المواطنين بان جميع خزاناتها مملوءة بالمشتقات النفطية ومنها البنزين.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ الخليج 365 ان "انتشار فيروس كورونا في دول العالم ومنها العراق أدى الى قلة الاستهلاك وبالتالي فان الخزانات كانت مليئة بالمشتقات مما أدى الى قلة الاستيراد البنزين المحسن عالي الاوكتين، إضافة الى تأخر البواخر المحملة بالبنزين المحسن في تفريغ حمولاتها في الموانئ ونقلها الى المستودعات والخزانات مما أدى الى توقف تزويد المحطات بالبنزين المحسن".
وأضاف جهاد ان "الوزارة ستباشر واعتبارا من يوم غد الجمعة ببيع البنزين المحسن في محطاتها بعد وصول كميات كافية منه الى الخزانات والمستودعات"، مطمأنة المواطنين ان "العراق لا يعاني من ازمة مشتقات نفطية وان الوزارة مستمرة بتوزيع المشتقات لمحطات الوقود".
يذكر ان بعض المحطات الخاصة ببيع البنزين المحسن "عالي الاوكتين" قد توقفت هذا اليوم عن بيع البنزين مما ولد تخوف لدى المواطن من قلة البنزين وانتشار ظاهرة الزخم على هذه المحطات.
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