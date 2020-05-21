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النفط: لا ازمة في الوقود وسنباشر بتوزيع البنزين المحسن غدا الجمعة

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اكدت وزارة النفط، الخميس، انه لا يوجد أي ازمة في الوقود وانها ستباشر واعتبارا من يوم غد الجمعة ببيع البنزين المحسن" عالي الاوكتين"، مطمأنةٔ المواطنين بان جميع خزاناتها مملوءة بالمشتقات النفطية ومنها البنزين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ الخليج 365 ان "انتشار فيروس في دول العالم ومنها العراق أدى الى قلة الاستهلاك وبالتالي فان الخزانات كانت مليئة بالمشتقات مما أدى الى قلة الاستيراد البنزين المحسن عالي الاوكتين، إضافة الى تأخر البواخر المحملة بالبنزين المحسن في تفريغ حمولاتها في الموانئ ونقلها الى المستودعات والخزانات مما أدى الى توقف تزويد المحطات بالبنزين المحسن".

 

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وأضاف جهاد ان "الوزارة ستباشر واعتبارا من يوم غد الجمعة ببيع البنزين المحسن في محطاتها بعد وصول كميات كافية منه الى الخزانات والمستودعات"، مطمأنة المواطنين ان "العراق لا يعاني من ازمة مشتقات نفطية وان الوزارة مستمرة بتوزيع المشتقات لمحطات الوقود".

 

يذكر ان بعض المحطات الخاصة ببيع البنزين المحسن "عالي الاوكتين" قد توقفت هذا اليوم عن بيع البنزين مما ولد تخوف لدى المواطن من قلة البنزين وانتشار ظاهرة الزخم على هذه المحطات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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