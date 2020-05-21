دعوة إلى تحري هلال شهر شوال

دعا المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، الخميس أبناء الامة الإسلامية في كل مكان، وأبناء العراق خاصة إلى تحريّ هلال شهر شوال لعام 1441هـ.

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " تحريّ هلال شهر شوال يكون في غروب شمس يوم السبت الموافق التاسع والعشـرين من شهر رمضان المبارك المصادف23 أيار 2020م".

واضاف "كما ستشارك مدرسة الإمام الخالصي في الاجتماعات العلمية الأخرى المنعقدة لنفس الغاية مع مراعاة الظروف الحالية والشرائط الصحية المطلوبة فيها"، مشيرا الى ان "مكتب الإمام الخـالصي في الحوزة العلمية في النجف الأشرف سيستقبل كل الاتصالات والشهادات الموثوقة".