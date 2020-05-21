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2020-05-21 | 21:46
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اكدت عائلة المعلق الرياضي العراقي الشهير مؤيد البدري، ان الأخير يتمتع بصحة جيدة ولا صحة لأنباء وفاته.
تجد الإشارة الى ان شائعة وفاة البدري تطفو على السطح بين فترة وأخرى، نظراً لكبر سنه ومعاناته من مرض القلب.
البدري (85) عاماً، من أهالي منطقة الاعظمية في العاصمة بغداد، عمل في المجال الإعلامي للفترة من 1962 حتى 1993.
وترك برنامجه الشهير "الرياضة في أسبوع"، بصمة لدى الجماهير العراقية الرياضية وغير الرياضية وكان اشهر المعلقين على مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلته: مؤيد البدري حي يُرزق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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