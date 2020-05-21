عائلته: مؤيد البدري حي يُرزق

ونشرت بعض وسائل الاعلام، نبأ وفاة "شيخ المعلقين" مؤيد البدري، لكن عائلة المعلق الشهير اكدت انه "حي يُرزق الحمد لله" في اتصال هاتفي للسومرية نيوز.

تجد الإشارة الى ان شائعة وفاة البدري تطفو على السطح بين فترة وأخرى، نظراً لكبر سنه ومعاناته من مرض القلب.



البدري (85) عاماً، من أهالي منطقة الاعظمية في العاصمة بغداد، عمل في المجال الإعلامي للفترة من 1962 حتى 1993.

وترك برنامجه الشهير "الرياضة في أسبوع"، بصمة لدى الجماهير العراقية الرياضية وغير الرياضية وكان اشهر المعلقين على مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم.

