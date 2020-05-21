التحالف العربي: 59 خرقا حوثيا لهدنة اليمن خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 59 خرقا لوقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال التحالف في بيان: "إن خروقات ميليشيا الحوثي، لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 3919 اختراقا لوقف إطلاق النار منذ إعلانه".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر من الخميس 23 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

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ويستخدم الحوثيون جائحة كورونا، كأداة ابتزاز ووسيلة لجمع الأموال من اليمنيين والتجار في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وقال تجار إن المليشيا الإرهابية قامت بإغلاق عشرات الأسواق تحت ذريعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا، ثم تسمح بإعادة فتحها بعد أيام لكن بعد دفع ملايين الريالات.

وتسود مخاوف عالمية جدية هذه الأيام من تفشي فيروس كورونا في اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ أعوام، وتستمرّ فيه المواجهات جراء رفض المليشيا الحوثية للهدنة الإنسانية، كما يعاني قطاعه الصحي بشدة.