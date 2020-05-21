واشنطن: إطلاق النار في قاعدة بولاية تكساس "مرتبط بالإرهاب"

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" أن حادث إطلاق النار داخل قاعدة "كوربس كريستي" البحرية بولاية تكساس "مرتبط بالإرهاب"، ومن المحتمل وجود مشتبه ثان هارب.

وقالت ليه جريفز،وهي مسؤولة بالمكتب خلال موجز صحفي الخميس، إننا "حددنا أن الحادث الذي وقع هذا الصباح بالمحطة الجوية للبحرية في كوربوس كريستي له صلة بالإرهاب".

وأضافت أن مطلق النار المشتبه به لقي حتفه، وهناك شخصا ثانيا محتملا على صلة بالحادث هارب في المنطقة، وندعو المواطنين لالتزام الهدوء".

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وقالت البحرية الأمريكية، في وقت سابق، إن مطلق رصاص في قاعدة كوربس كريستي الجوية التابعة لها بولاية تكساس "لم يعد يشكل تهديدا"، وذلك بعد إصابة أحد أفراد الحراسة في الحادثة التي وقعت في وقت مبكر من صباح الخميس.

وذكر المكتب الإعلامي للبحرية في بيان، أن إطلاق الرصاص أدى لإصابة بحار بإصابات طفيفة غادر بعدها المستشفى.

وكتبت القاعدة ذاتها في منشور على فيسبوك أنه تم إلغاء أمر إغلاق القاعدة، وقالت البحرية إن فريقا من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) سيقود التحقيق في الواقعة.

وفي العام الماضي قتل مسلح ثلاثة بحارة أمريكيين في هجوم بقاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا بعد أيام من إطلاق بحار أمريكي الرصاص على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي فقتل اثنين منهم ثم انتحر.