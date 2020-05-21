فلسطين تعلن قرار وقف التنسيق الأمني "أصبح ساريا"

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن قرار القيادة الفلسطينية بشأن وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أصبح ساريا.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الخليج 365" إنه تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بأن وقف التنسيق الأمني دخل حيز التنفيذ.

وبدأت السلطة الفلسطينية حراكا سياسيا واسعا لتوضيح أن قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية دفع لاتخاذ هذا القرار.

وفي هذا الصدد قال اشتية في لقاء مع قناصل وممثلي دول أوروبا، إلى الجانب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كوهان فون بورغسدورف، إن "ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية وحقوقنا الوطنية وأرضنا ودولتنا المستقبلية، ويجب أن يكون هناك رد فعل على مستوى الحدث من مختلف الأطراف".

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وأضاف: "نقدر عاليا الدعم السياسي والمالي والتضامن الأوروبي مع فلسطين، وتأكديكم على أن أوروبا ترفض محاولات الضم الإسرائيلية".

وفي لقاء أخر مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، قال اشتية إن "هذه لحظة حاسمة للأمم المتحدة ولدول العالم ولنا، فإسرائيل تريد إنهاء إمكانية اقامة الدولة الفلسطينية وجرف الحل السياسي الذي يحظى بإجماع دولي، وعلى العالم أن يقف عند مسؤولياته أمام هذا التهديد."

وأضاف: "قرار القيادة بشأن وقف العمل بالاتفاقيات أصبح ساريا وبدأت الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الرسمية بتنفيذه".

ودعا اشتية المجتمع الدولي إلى مواجهة التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

ومن المقرر أن يبحث اجتماع اللجنة الرباعية للشرق الأوسط على مستوى المندوبين، المقرر عقده قريبا، التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة.