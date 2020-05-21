شقيق رامي مخلوف يستقيل من سيرياتل ويؤكد ولاءه للأسد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن إيهاب شقيق رامي مخلوف من شركة اتصالات "سيرياتل"، مؤكدا ولاءه التام للرئيس بشار الأسد، ونوه شقيق مخلوف فى بيان نشرته العربية، أن سبب استقالته نتيجة لتعاطي رامي مع الإعلام، مضيفًا: شركات الدنيا لاتزحزح ولائي لقيادة الرئيس بشار الأسد.

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وقررت الحكومة السورية الثلاثاء، تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال رامي مخلوف وزوجته وأولاده، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وكان رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري المفروض عليه عقوبات، قال في فيديو جديد الأحد الماضي، إن الحكومة السورية أعطته مهلة للتخلي عن شركته "سيرياتل" أو إلغاء ترخيص الشركة، مشددا على عدم التخلى عن شركته، مضيفا: حملة اعتقالات لمديري شركة اتصالات "سيرياتل" ستوقع "كارثة" بالاقتصاد السوري".

كان مخلوف قال في فيديو سابق، إن قوات الأمن بدأت في اعتقال موظفين في شركاته المختلفة فيما وصفه بأنه زيادة للضغوط عليه بعد أيام من مطالبة السلطات السورية له بدفع ضرائب ضخمة.

وقال مخلوف في تسجيل فيديو "اليوم بلشت الضغوطات بطريقة غير مقبولة غير انسانية وبلشت الاجهزة الأمنية تعتقل موظفينا، ويفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على مخلوف منذ بدء الصراع السورى فى 2011.