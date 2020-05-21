العدل تحدد موعد عودة توثيق التوكيلات العامة والقضايا

كتب: ضياء السقا

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، عودة خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا وذلك بمكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، وذلك بالتزامن مع عودة العمل بالمحاكم.

وبحسب بيان للعدل، عممت الوزارة الكتاب الدورى الصادر بناء على قرار وزير العدل والذى حمل رقم 172 بتاريخ اليوم 21 مايو على مكاتب التوثيق، تضمن قرار الوزير بأنه على مكاتب وفروع التوثيق بدء تقديم خدمة توثيق المحررات "توكيل رسمي عام - توكيل رسمي عام في القضايا" اعتبارًا من 1 يونيو.

وأكد وزير العدل على تأكيد اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمتعاملين، مع اتخاذ تعليق لافتة تتضمن ضرورة ارتداء العاملين والمتعاملين الكمامات الطبية، على أن يحظر نزع الكمامات داخل مكاتب وفروع التوثيق.