أعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ديما جمالي، في مؤتمر صحفي، ان "لبنان في دائرة الخطر ففي يوم واحد 63 اصابة ما يعني اننا دخلنا فعليا في دائرة الخطر، ونضع كل مواطن في الخطر كما والقطاع الصحي ككل، ونعلم اننا في لبنان ليست لدينا الامكانات الكافية في قطاعنا الصحي لكي نتحمل الانتشار السريع لفيروس كورونا".
وناشدت جمالي جميع اللبنانيين بضرورة الالتزام كل مواطن من خلال اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، وايضا نلتزم بالتعبئة العامة، وفي اخر تعبئة لم نر الالتزام وبخاصة خلال الأبام الأربعة التي شهدت اغلاقا، كما ونناشد اهلنا وبخاصة في طرابلس الانتباه خصوصا اننا نرى مشاهد متعلقة في الاسواق وفي الاماكن المكتظة، ولا يمكن ان نصل الى بر الامان ولا ننسى ان أسبوعين مرا ولم تسجل فيهما اصابة".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: ليست لدينا الامكانات الكافية في قطاعنا الصحي لمواجهة الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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