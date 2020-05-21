جمالي: ليست لدينا الامكانات الكافية في قطاعنا الصحي لمواجهة الكورونا

أعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​ديما جمالي​، في ​مؤتمر صحفي​، ان "​لبنان​ في دائرة الخطر ففي يوم واحد 63 اصابة ما يعني اننا دخلنا فعليا في دائرة الخطر، ونضع كل مواطن في الخطر كما و​القطاع الصحي​ ككل، ونعلم اننا في لبنان ليست لدينا الامكانات الكافية في قطاعنا الصحي لكي نتحمل الانتشار السريع ل​فيروس كورونا​".

وناشدت جمالي جميع اللبنانيين بضرورة الالتزام كل مواطن من خلال اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، وايضا نلتزم بالتعبئة العامة، وفي اخر تعبئة لم نر الالتزام وبخاصة خلال الأبام الأربعة التي شهدت اغلاقا، كما ونناشد اهلنا وبخاصة في ​طرابلس​ الانتباه خصوصا اننا نرى مشاهد متعلقة في الاسواق وفي الاماكن المكتظة، ولا يمكن ان نصل الى بر الامان ولا ننسى ان أسبوعين مرا ولم تسجل فيهما اصابة".