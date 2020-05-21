عراجي: اذا بقي اعداد المصابين بالكورونا على هذا النحو فاننا ذاهبون الى مشكلة كبيرة

أكد رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، في ​مؤتمر صحفي​، ان "الرقم الذي صدر اليوم عنى عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ هو رقم صادم 63 اصابة 37 من المقيمين و26 من القادمين المغتربين الى ​لبنان​ وهذا الرقم بين الامس واليوم وهو مؤشر خطير واذا بقينا على هذا النحو فاننا ذاهبون الى مشكلة كبيرة والوضع دقيق ويجب ان تعلم الناس ان وضعنا الصحي في لبنان اذا اسستمر الارتفاع بهذا الشكل فسنذهب الى ​اصابات​ كبيرة جدا، واليوم 63 واتمنى ان لا يرتفع العدد غدا بل ينخفض، فحسب النسبة التي وصلت اليوم هذا يعني انه اصبح ما يسمى تفشيا مجتمعيا اي نحن ننقل العدوى لبعضنا البعض، صحيح ان اللبنانيين الذسن عادوا من الخارج لم يلتزموا نهائيا، بالرغم ما قدم لهم، الا انهم لم يلتزموا وادوا الى تفشي ​الكورونا​ في لبنان".

ولفت عراجي الى ان "لبنان وصل الى مرحلة وضعنا فيها حساس وعلينا ان نختار حلا من اثنين، اما ان نلتزم بالتدابير التي تصدر عن ​وزارة الصحة​ التي هي مسألة بسيطة وسهلة، وهي ​الكمامة​ والتباعد الاجتماعي والتعقيم، وايضا فان القادمين من الخارج يفترض ان يحجروا حتى لو اضطررنا الى استعمال القوة معهم، والمصابون في لبنان يجب حجرهم ايضا حتى لو اردنا استعمال القوة معهم لأنهم ينقلون المرض للمجتمع واهلهم واقربائهم"، مشيراً الى انه "لا لقاح لهذا الفيروس حتى اليوم الدراسات في كل دول ​العالم​ اشارت الى عدم وجود لقاح فضلا عن مئة تجربة للقاحات".