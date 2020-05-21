بلدية النبطية الفوقا تتخذ عددًا من الإجراءات لمنع انتشار كورونا في البلدة

أكدت ​بلدية النبطية​ الفوقا أنه "في إطار متابعة الوافدين من الإغتراب، أبلغتنا ​وزارة الصحة​ بوجود حالة إيجابية من بين أبناء بلدتنا القادمين من دولة ​الكويت​ حيث وصل إلى منزله مساء أمس وقد تم متابعة كل الإجراءات الصحية اللازمة ونقل المصاب وزوجته إلى مستشفى الحكمة لحجرهما ومتابعتهما بالشكل اللازم".

ولفتت البلدية، في بيان، إلى أنها "تقوم بمتابعة عدد من الإجراءات الإحترازية لضمان عدم انتقال العدوى، تتضمن تعقيم الحي ومنزل المصاب ومنازل الجيران، بالإضافة إلى حجر بعض الجيران الذين يحتمل اختلاطهم مع المصاب ولو من بعيد". وأفادت بأنها "تتواصل مع وزارة الصحة لإجراء حملة فحوصات عامة في البلدة في القريب العاجل".

كما أهابت "بأهلنا الإلتزام الكامل بإلإجراءات الصحية اللازمة وعدم التهاون في الوقاية وشروط التباعد الإجتماعي والبقاء في المنازل وعدم الخروج منها الا للضرورة".