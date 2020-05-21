محافظ جبل لبنان أصدر قرارا بعزل بلدة مزبود بعد تسجيل 15 اصابة بكورونا

اصدر محافظ جبل لبنان القاضي ​محمد المكاوي​ قرارا، أشار فيه إلى أنه "نتيجة ظهور مصابين بوباء كورونا في ​بلدة مزبود​، وبتوجيه من وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​، تقرر عزل البلدة عن المحيط لتمكين الأجهزة الصحية من محاصرة الوباء ومنع انتشاره".

وأجرى المحافظ المكاوي اتصالات مع قائمقام ​الشوف​، ورئيس اتحاد ​بلديات اقليم الخروب​ الشمالي، ورئيس بلدية مزبود لتنفيذ إجراءات العزل بصورة فورية،.

كما أبلغ هذا القرار الى أعضاء ​مجلس الامن الفرعي​ في جبل لبنان، وستعقد خلية ​الأزمة​ في بلدة مزبود اجتماعا فوريا وسيتم التنسيق مع الاتحاد، علما أن عزل البلدة بدأ فور ظهور نتيجة الفحوصات، ويتم التنسيق بين ​قوى الأمن​ وشرطة البلدية والاتحاد.