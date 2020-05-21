اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا، أشار فيه إلى أنه "نتيجة ظهور مصابين بوباء كورونا في بلدة مزبود، وبتوجيه من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، تقرر عزل البلدة عن المحيط لتمكين الأجهزة الصحية من محاصرة الوباء ومنع انتشاره".
وأجرى المحافظ المكاوي اتصالات مع قائمقام الشوف، ورئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي، ورئيس بلدية مزبود لتنفيذ إجراءات العزل بصورة فورية،.
كما أبلغ هذا القرار الى أعضاء مجلس الامن الفرعي في جبل لبنان، وستعقد خلية الأزمة في بلدة مزبود اجتماعا فوريا وسيتم التنسيق مع الاتحاد، علما أن عزل البلدة بدأ فور ظهور نتيجة الفحوصات، ويتم التنسيق بين قوى الأمن وشرطة البلدية والاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ جبل لبنان أصدر قرارا بعزل بلدة مزبود بعد تسجيل 15 اصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.