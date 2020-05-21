انحسار الكتل الهوائية الحارة المسيطرة على لبنان اعتباراً من ظهر يوم غد

أعلنت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن الكتل الهوائية الحارة والجافة المسيطرة على ​لبنان​ والحوض الشرقي للمتوسط تنحسر اعتباراً من ظهر يوم غد الجمعة ويتحول ​الطقس​ تدريجياً الى متقلب اعتباراً من ليل الجمعة/السبت ومن ثم يتأثر صباح يوم الاحد بمنخفض جوي متمركز فوق ​تركيا​ مما يؤدي الى طقس ماطر أحياناً ويستمر حتى صباح الاثنين حيث ينحسر تدريجياً ويتحول الطقس الى ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة".

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملحوظ ب​درجات الحرارة​، يتحول بعد الظهرالى غائم جزئياً مع ارتفاع نسبة الرطوبة فيتكون ​الضباب​ على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ليل الجمعة/السبت خاصة في المناطق الجبلية والشمالية.

السبت: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية كما تنشط الرياح وتشتدّ شمالاً لتصل سرعتها الى ٦٥ كلم/ساعة.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة الظهيرة، تخف حدة ​الأمطار​ مساءً وتنحسر تدريجياً خلال الليل.

الإثنين: غائم جزئياً مع ​تساقط امطار​ خفيفة متفرقة فجراً يتحول خلال ​النهار​ الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.