النشرة: إصابة شخص برصاصة طائشة في منطقة عين الرمانة

افاد مراسل "​الخليج 365​" عن إصابة شخص يدعى ربيع موصللي في أذنه نتيجة رصاصة طائشه بينما كان يقود سيارته في منطقة ​عين الرمانة​، وقد أدى الحادث إلى تحطم جزء من زجاج السيارة.

وعلى الفور تقدم موصللي ببلاغ في الحادث لدى مخفر ​قوى الأمن الداخلي​ في المنطقة.