النشرة: إصابة شخص برصاصة طائشة في منطقة عين الرمانة

افاد مراسل "الخليج 365" عن إصابة شخص يدعى ربيع موصللي في أذنه نتيجة رصاصة طائشه بينما كان يقود سيارته في منطقة عين الرمانة، وقد أدى الحادث إلى تحطم جزء من زجاج السيارة.
وعلى الفور تقدم موصللي ببلاغ في الحادث لدى مخفر قوى الأمن الداخلي في المنطقة.
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