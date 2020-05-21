بيروت الحكومي: 66 اصابة بكورونا في العزل و38 حالة مشتبه باصابتها وحالة واحدة حرجة

أعلن مستشفى ​بيروت​ الحكومي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​، أنه "أجرى 566 فحصا مخبريا، وبلغ مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 66 إصابة".

ولفت المستشفى الى انه "تم استقبال 38 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى، ولم يتم تسجيل حالات شفاء جديدة ليبقى مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس في المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 184 حالة شفاء".

واكد المستشفى أن "جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، باستثناء حالة واحدة حرجة في العناية الفائقة الخاصة ب​الكورونا​".