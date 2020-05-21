أعلن مستشفى بيروت الحكومي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، أنه "أجرى 566 فحصا مخبريا، وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 66 إصابة".
ولفت المستشفى الى انه "تم استقبال 38 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى، ولم يتم تسجيل حالات شفاء جديدة ليبقى مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس في المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 184 حالة شفاء".
واكد المستشفى أن "جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، باستثناء حالة واحدة حرجة في العناية الفائقة الخاصة بالكورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر بيروت الحكومي: 66 اصابة بكورونا في العزل و38 حالة مشتبه باصابتها وحالة واحدة حرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.