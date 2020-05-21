ريفي: رئيس الحكومة مُسيَّر من ضابط وصاية ومن صهرٍ لا يشبع

أعتبر الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بعد مئة يوم لم تخرج الحكومة من دوامة تشكيل لجان لإدارة اللجان أما رئيسها فمُسيَّر من ضابط وصاية ومن صهرٍ لا يشبع يغطيهم مرشد يغار على مصلحة إيران والنظام على حساب لبنان".

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