النشرة: الجيش يطالب أهالي مجدل عنجر بالتزام منازلهم حفاظًا على حياتهم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، بأن قوة من فوج التدخل السادس في ​الجيش اللبناني​، تعمل على تسيير دوريات معززة في كافة أحياء ​مجدل عنجر​، طالبةً من الأهالي الإلتزام بمنع التجول بشكل كامل حفاظًا على حياتهم.

كما طالبت دوريات الجيش الأهالي الالتزام بالتباعد الإجتماعي والبقاء في منازلهم.

بموازاة ذلك، أصدر ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جودة​ أصدر قرارًا بعزل ​مجدل عنجر​ بعد تفشي الوباء في البلدة ونظراً لخطورة الوضع الصحي.