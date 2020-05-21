النشرة: الجيش يطالب أهالي مجدل عنجر بالتزام منازلهم حفاظًا على حياتهم

أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة، بأن قوة من فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني، تعمل على تسيير دوريات معززة في كافة أحياء مجدل عنجر، طالبةً من الأهالي الإلتزام بمنع التجول بشكل كامل حفاظًا على حياتهم.
كما طالبت دوريات الجيش الأهالي الالتزام بالتباعد الإجتماعي والبقاء في منازلهم.
بموازاة ذلك، أصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة أصدر قرارًا بعزل مجدل عنجر بعد تفشي الوباء في البلدة ونظراً لخطورة الوضع الصحي.
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