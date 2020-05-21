اعتصام عند دوار كفررمان احتجاجا على التقنين بالتيار الكهربائي

نفذ ​محتجون​ اعتصاما عند ​دوار كفررمان​ ​النبطية​ احتجاجا على التقنين القاسي ب​التيار الكهربائي​ والذي تعاني منه النبطية ومنطقتها، اضافة الى ازمة انقطاع ​المياه​ في ظل اجواء طقس حارة وصيام ​شهر رمضان​ وحاجة المواطنين للكهرباء والماء.

واطلق المحتجون شعارات منددة بالاوضاع المعيشية الصعبة، وحاولت مجموعات منهم اقتحام منشآت شركة كهرباء النبطية عند الدوار ومنعتهم قوة من ​الجيش اللبناني​ من القيام بذلك.