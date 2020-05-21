اعتصام عند دوار كفررمان احتجاجا على التقنين بالتيار الكهربائي

نفذ محتجون اعتصاما عند دوار كفررمان النبطية احتجاجا على التقنين القاسي بالتيار الكهربائي والذي تعاني منه النبطية ومنطقتها، اضافة الى ازمة انقطاع المياه في ظل اجواء طقس حارة وصيام شهر رمضان وحاجة المواطنين للكهرباء والماء.
واطلق المحتجون شعارات منددة بالاوضاع المعيشية الصعبة، وحاولت مجموعات منهم اقتحام منشآت شركة كهرباء النبطية عند الدوار ومنعتهم قوة من الجيش اللبناني من القيام بذلك.
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