النشرة: محافظ البقاع أصدر قرارا بعزل مجدل عنجر بعد تفشي كورونا في البلدة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "​محافظ​ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جودة​ أصدر قرارا بعزل ​مجدل عنجر​ بعد تفشي الوباء في البلدة ونظراً لخطورة الوضع الصحي".

وكانت ​بلدية مجدل عنجر​ ومخاتيرها قد عقدوا اجتماعا بحضور بعض الفعاليات، وطالب المجتمعون محافظ البقاع بإتخاذ قرار بعزل البلدة وحجرها حجراً كاملاً حفاظاً على أهالي البلدة والجوار وإغلاق كافة المحال والمؤسسات والمساجد حتى إشعار آخر.

وفي السياق، عملت قوة من فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني على تسيير دوريات معززة في كافة أحياء مجدل عنجر والطلب الى الأهالي بمنع التجول بشكل كامل حفاظا على حياتهم ​​​​​​.