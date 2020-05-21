وزير التربية: لا عودة جسدية للطلاب إلى المدارس والترفيع بالصفوف تحدده الوزارة وليس المدارس

أكد وزير التربية والتعليم ​طارق المجذوب​، في حديث تلفزيوني، ان "المناهج التي تدرس في ​المدارس​ ال​لبنان​ية أقيمت منذ العام 1997 ومع مرور الأيام عدلت ولكن بشكل خفيف، واليوم يتم العمل في الوزارة على تعديل المناهج لكي تتناسب مع الزمن ولإعطاء التلميذ ملكة التفكير والتحليل، ولكن مختلف البرامج التي لدينا قديمة وتطبيقها يختلف عن الواقع حالياً، وهذا كان السبب الرئيسي لتراجع التصنيف العلمي العالمي للبنان".

ولفت المجذوب الى ان "بعض المدارس تتابع العمل في النظام التعليمي القديم، وعمر المناهج لدينا يناهز تقريباً 23 سنة، ويقال ان معظم الوزراء السابقين الذين تولوا ​وزارة التربية​ فكروا مراراً بتعديل المناهج ولكن الإمكانات لديهم كانت غير كافية"، لافتاً الى انه "بتاريخ 8 ايار الماضي كان لدينا عدد قليل من المصابين ب​فيروس كورونا​ فقمنا بعقد ​مؤتمر صحفي​، وحددنا بموجبه الخطوات القادمة ولكن ليلة السبت - الاحد اصبح لدينا ​اخبار​ سيئة في لبنان عن أعداد المصابين، لذا قمنا بخطوات جديدة، مبيناً ان "الغاء امتحانات صف البريفيه مرتبط بوجود مشاكل صحية تتمثل بعدد ​الطلاب​ في هذه المرحلة وعدد المراكز الامتحانات المنتشرة على الاراضي اللبنانية".

وشدد المجذوب انه "لن نتراجع على القرار الذي تم اتخاذه في وقت سابق، وهو عدم عودة الطلاب بشكل جسدي الى المدارس، والترفع الى الصفوف هو وفق الضوابط التي تحددها وزارة التربية وليس مدراء المدارس".