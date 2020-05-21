نتانياهو: مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، انه "مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب"، معرباً عن "رضاه بتأييد شركائه في الحكومة الإسرائيلية لمفاوضات سلام على أساس الخطة الأميركية"، لافتاً الى ان "ترامب أكد له خلال زيارته لواشنطن مطلع العالم الحالي أن القدس الموحدة ستبقى عاصمة إسرائيل".
هذا وكان ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن "خطته المقترحة للسلام "مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأميركية السابقة، بحيث ستعتبر إسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل".
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