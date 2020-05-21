الجيش اليمني: سيطرنا على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله

أعلن الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في ​الجيش اليمني​ العقيد ربيع القرشي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​القوات​ أطلقت اليوم عملية عسكرية شرق مركز المحافظة، تم من خلالها السيطرة التامة على جبل منصور ومواقع الشركة التي كان يتمركز فيها قوات تابعة لحركة انصار الله"، مشيراً الى ان "الجيش يحاصر بعض المواقع الأخرى، وجرى أسر الجيش 16 عنصراً من ​الحوثيين​".

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