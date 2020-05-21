حمدوك: السودان مستعدة للتواصل المستمر للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة

عقد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​السودان​ي ​عبد الله حمدوك​ اجتماعا عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الإثيوبي ​أبي أحمد​، بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في البلدين. وتوافق المجتمعون خلال الاجتماع على "أهمية عودة القوى الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاقات ملء وتشغيل ​سد النهضة​ الإثيوبي حسبما تم في مفاوضات ​واشنطن​. وأكد حمدوك "استعداد السودان للتواصل المستمر مع الدولتين للوصول لاتفاق يضمن التوافق الكامل بين القوى الثلاثة بما يخص سد النهضة".

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