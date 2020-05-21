وزارة العدل السورية: منع رجل الأعمال رامي مخلوف من مغادرة البلاد بشكل موقت

قررت ​محكمة​ ​القضاء​ الإداري في دمشق منع مغادرة رجل الاعمال السوري ​رامي مخلوف​ خارج البلاد بشكل مؤقت وذلك عملاً بأحكام ​دستور​ البلاد. ونشرت صفحة مجلس الدولة في ​سوريا​، نص قرار صادر عن محكمة القضاء الإداري بدعوى تقدمت بها ​وزارة الاتصالات​ السورية بوصفها جهة مدعية على مخلوف أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم. وخلص القرار إلى منع مغادرة الجهة المدعى عليها البلاد لحين البت بأساس الدعوى. وقبل يومين، نفت وزارة العدل السورية،، تعيين حارس قضائي على أموال مخلوف، مشيرة إلى أن البيان الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن مزور.

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