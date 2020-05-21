الخارجية الأميركية تحذر الصين من فرض تشريع جديد للأمن القومي بهونغ كونغ

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، الصين من فرض تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.
ولفتت أورتاغوس إلى أن "أي جهود تهدف لفرض تشريع للأمن القومي لا يعكس إرادة شعب هونغ كونغ، سوف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار إلى حد كبير، وسيقابل بإدانة قوية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
وكان مسؤولون صينيون أعلنوا في وقت سابق من هذا اليوم، عن اتجاه بكين لإقرار تشريع جديد للأمن القومي يتعلق بهونغ كونغ، على خلفية الاضطرابات التي اندلعت الصيف الماضي.
ولفت المتحدث باسم المجلس التشريعي الصيني تشانغ يسوي، إلى أنه "في ضوء الظروف والاحتياجات الجديدة، يمارس المجلس الشعبي الوطني سلطته الدستورية، لإنشاء إطار قانوني جديد وآلية إنفاذ لحماية الأمن القومي في هونغ كونغ".
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