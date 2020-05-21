الصحة في قطاع غزة: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​قطاع غزة​ عن "تسجيل 6 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​، بين أشخاص قيد الحجر الصحي وعائدين مؤخرا عبر ​معبر رفح​"، مشيرة الى ان "إجمالي ال​حالات​ المسجلة في قطاع غزة منذ اذار الماضي بلغ 55 إصابة، تعافى منها 16 حالة، ولا زالت 39 حالة تتلقى العلاج في مشافي القطاع".

وأشارت الوزارة إلى أن "إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل القطاع تظل قائمة، حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية"، مؤكدة أن "خطر كورونا سيبقى حاضرا وبقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس".