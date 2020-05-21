بومبيو: قد نعيد النظر بانسحابنا من معاهدة الأجواء المفتوحة حال امتثلت روسيا بكامل البنود

أشار ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ إلى أن "بلاده ستبلغ الدول الأطراف في معاهدة الأجواء المفتوحة يوم الجمعة بانسحابنا من المعاهدة"، لافتًا إلى أنه "بعد 6 أشهر لن تكون ​الولايات المتحدة​ طرفا في هذه المعاهدة".

وأفاد بومبيو بأن "​واشنطن​ قد تعيد النظر في انسحابها من المعاهدة إن امتثلت ​موسكو​ بالكامل لبنود المعاهدة".

بموازاة ذلك، عقد ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​"، اجتماعًا عاجلًا للتباحث حول انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاقية.

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أشار في وقت سابق، إلى أن "علاقته جيدة مع ​روسيا​، ولكن الاخيرة لم تلتزم بمعاهدة السماء المفتوحة"، مشيراً الى ان "واشنطن قررت الانسحاب من الاتفاقية المبرمة عام 1992".