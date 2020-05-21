أشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أن "بلاده ستبلغ الدول الأطراف في معاهدة الأجواء المفتوحة يوم الجمعة بانسحابنا من المعاهدة"، لافتًا إلى أنه "بعد 6 أشهر لن تكون الولايات المتحدة طرفا في هذه المعاهدة".
وأفاد بومبيو بأن "واشنطن قد تعيد النظر في انسحابها من المعاهدة إن امتثلت موسكو بالكامل لبنود المعاهدة".
بموازاة ذلك، عقد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اجتماعًا عاجلًا للتباحث حول انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاقية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار في وقت سابق، إلى أن "علاقته جيدة مع روسيا، ولكن الاخيرة لم تلتزم بمعاهدة السماء المفتوحة"، مشيراً الى ان "واشنطن قررت الانسحاب من الاتفاقية المبرمة عام 1992".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: قد نعيد النظر بانسحابنا من معاهدة الأجواء المفتوحة حال امتثلت روسيا بكامل البنود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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