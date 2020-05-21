رئيس الوزراء الأردني: سنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء ​الأردن​ي ​عمر الرزاز​ ان "​الاردن​ لن تقبل بالإجراءات ال​إسرائيل​ية الأحادية لضم أراض فلسطينية ب​الضفة الغربية​ المحتلة، وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل"، مشدداً على أن " الملك كان واضحا وحاسما ومنسجما مع الثوابت الأردنية التي يكررها مرارا بأي محفل دولي يتحدث عن ​الأمن​ و​السلام​ العالمي".

ولفت الرزاز الى ان "الملك دائما يذكر ​المجتمع الدولي​، أنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق ​الشعب الفلسطيني​، لا ينبغي أن نتحدث عن السلام دون هذا الملف، والأردن بكلمات الملك واضح، لن نقبل بهذا وستكون فرصتنا لنعيد النظر بالعلاقة مع إسرائيل بأبعادها كافة، ولكن دون أن نتسرع وأن نستبق الأمور".