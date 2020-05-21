وسائل إعلام روسية: نقل قديروف إلى المستشفى على خلفية الإشتباه بإصابته بكورونا

أفاد مصدر طبي لمراسل وكالة "تاس"، إلى أنه "تم نقل رئيس جمهورية ​الشيشان​ الروسية ​رمضان قديروف​ إلى ​موسكو​، على خلفية الاشتباه بإصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وأشار المصدر إلى أن "قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة".

من جانبه أشار أحمد دودايف مساعد قديروف، إلى أن قديروف يشرف شخصيا على عمل المركز الميداني لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي في الشيشان.