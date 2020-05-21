أفاد مصدر طبي لمراسل وكالة "تاس"، إلى أنه "تم نقل رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إلى موسكو، على خلفية الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأشار المصدر إلى أن "قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة".
من جانبه أشار أحمد دودايف مساعد قديروف، إلى أن قديروف يشرف شخصيا على عمل المركز الميداني لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي في الشيشان.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام روسية: نقل قديروف إلى المستشفى على خلفية الإشتباه بإصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.