حميدتي يلجأ لقوات الدعم السريع لوقف الاعتداء على الأطباء بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

لجأ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى قوات الدعم السريع لوقف عمليات الاعتداء على الأطباء في السودان.

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، أوضح فارس النور مستشار حميدتي، أن الخطوة تأتي نتيجة لحالات اعتداء على الأطباء بالمستشفيات، حدث آخرها في مستشفي أمدرمان أمس الأربعاء، حيث تعرض أفراد من الطاقم الطبي فيه للضرب والرجم بالطوب من قبل مجموعة من أقرباء أحد المرضى المتوفين.

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واستدعى الحادث إغلاق المستشفى على خلفية حالة من انعدام الأمان باتت تعيشها الكوادر الصحية في البلاد في الآونة الأخيرة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن توقف المستشفى عن العمل قد يتسبب بكارثة للمرضى بل لسكان مدينة أمدرمان خاصة في ظل حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وحسب فارس، أكد حميدتي على ضرورة سن قوانين تحمي الأطباء وتكفل حق المرضى.