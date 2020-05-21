محافظ أسوان يزور سيدة مسنة في مساكن الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
زار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الخميس، السيدة ثريا عبد المتعال دهب 67 عاما، بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة .
جاءت زيارة المحافظ في لفتة إنسانية للاطمئنان عليها وعلى أحوالها بعد أن قرر المحافظ تخصيص سكن لها بعمارات الأولى بالرعاية في ديسمبر الماضي.
كانت السيدة تقدمت بشكوى للمحافظ من تعرض مسكنها القديم بنظام الإيجار لتصدعات وتشققات، كما تعيش ظروف معيشية صعبة بعد وفاة زوجها، بجانب عدم وجود عائل ومصدر دخل سوى معاش ضماني فقط .
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