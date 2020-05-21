إجراءات جديدة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران :

أعلن الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على المنظومة الصحية وكفاءة العمل بها، بالإضافة إلى استيعاب كافة الحالات المصابة على اختلاف حالاتها ضمن المهام الأساسية لجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بجميع هيئاتها عدا المستشفيات التخصصية .

وأكد وكيل وزارة الصحة على أن منظومة العمل داخل هذه المستشفيات تشمل اكتشاف وحجز وعلاج حالات فيروس كورونا المستجد، سواء كانت اشتباه أو عزل بعد التأكد من إصابة المريض بالفيروس والذي يعتبر أحد أنواع الأنفلونزا، وهو ما يتطلب التعامل معه مثل الأمراض المعدية الأخرى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من المواطنين حفاظًا على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم.

وكشف الدكتور إيهاب حنفي، عن أنه سيجرى تخصيص منطقة بكل مستشفى تكون منفصلة المسار، ومعزولة لاستقبال حالات الاشتباه وتوقيع الكشف الطبي عليها مع إجراء الفحوص الإكلينيكية والاختبارات المعملية والأشعة، بالإضافة إلى منطقة انتظار خاصة بها، لافتاً إلى أنه سيتم بالتوازي تخصيص مكان معزول بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة بالمستشفى لحجز الحالات المشتبه بها وأيضًا المؤكدة إصابتها والتي ينطبق عليها شروط الحجز بالمستشفى طبقاً لبروتوكول الفحص والعلاج، كما سيجرى تسجيل الحالات الإيجابية بجميع البيانات على البرنامج الخاص بذلك من أجل تحديد الحالات طبقاً لمواعيد المتابعة المحددة، والتي ستخضع للعلاج بالمنزل أو المستشفى أو التي ستحتاج إلى رعاية مركزة أو تنفس صناعي لتسهيل التواصل مع الغرفة المركزية لنقل الحالات التي تحتاج إلى خدمات غير متوفرة بالمستشفى.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه سيجرى تسليم المرضى الخاضعين للعزل المنزلي، أو الذين تقرر خروجهم لاستكمال العلاج بالمنزل بعد استقرار حالتهم ولا يزال اختبار الفيروس إيجابي نموذج متابعة يحتوى على الإجراءات الواجب إتباعها بالمنزل، مع وصف جرعات الأدوية وإجراءات المتابعة حتى الشفاء الكامل.

وأشار إلى أنه سيجرى في الوقت نفسه تطبيق البروتوكول المتضمن جميع الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية داخل هذه المستشفيات والواجب إتباعها في كل منطقة بالمستشفى للحفاظ على سلامة العاملين ضد الإصابة بفيروس كورونا، علاوة على تكليف مسئولي مكافحة العدوى بالمستشفيات بالتواجد والمرور على مدار 24 ساعة يومياً لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات والتعامل بأقصى درجات الحزم حال رصد أي تهاون في تنفيذها.

وأوضح إيهاب حنفي بأنه بالنسبة للمرضى الذين خرجوا من المستشفيات أو النزل بحالات مستقرة ولا يتبقى لهم إلا المتابعة بالتحليل سيكون ذلك في أقرب مستشفى لمحل سكنهم بموجب نموذج تحويل من المستشفى أو النزل التي سبق حجز المريض بها.