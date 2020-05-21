محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قالت منار منسي أرملة الشهيد أحمد منسي، في تصريح لمصراوي، إنها رأت في عين نجلها حمزة نظرة ثأر لرجال القوات المسلحة، وخاصة لوالده الشهيد، في حلقة اليوم من مسلسل الاختيار.
وأذيعت اليوم الخميس، الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة الـ28 للمسلسل، والتي جسدت موقعة البرث والتي استشهد فيها عددا من أبطال القوات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أرملة الشهيد أحمد المنسي على مشهد موقعة البرث بمسلسل الاختيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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