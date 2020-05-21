محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وصور- عبدالله عويس: بمزيح من حزن ونشوة، تابع مصريون مسلسل الاختيار، الذي يجسد شخصيتي المقدم أحمد منسي، شهيد موقعة البرث، والإرهابي هشام عشماوي الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا. مشاهد الحلقة التي حاول القائمون عليها محاكاة ما تم في كمين البرث في يوليو 2017، حين ارتقى منسي والذين معه شهداء عند ربهم، أثرت في المتابعين، فانطلقت دعوات الرحمة لشهداء كتيبة 103، واللعنات للآخرين. مشاهد في البيوت والشوارع لا تؤكد إلا أن منسي ورفاقه سيظلون في ذاكرة المصريين طويلا، يستدعونهم في كل حديث عن البطولة والتضحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الاختيار في عيون المتابعين.. «منسي ليس له من اسمه نصيب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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