فرنسا: تعلن تسجيل 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 83 حالة وفاة و318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 28 ألفا و215، والإصابات إلى 144 ألفا و163 حالة، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 110 وفيات و418 إصابة جديدة.