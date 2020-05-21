المالية الروسية تحذر من تداعيات "ضخ الأموال في الاقتصاد"

حذر نائب وزير المالية الروسي أليكسي مويسيف، من "ضخ" أموال غير مدعومة في الاقتصاد، لأن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى فقدان استقرار الاقتصاد الكلي وانخفاض كبير في قيمة الروبل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال مويسيف في منتدى مالي جرى عن بعد اليوم الخميس، إن "الوضع سيكون سيئا إذا كررنا التجربة السوفيتية والروسية في ضخ الأموال في الاقتصاد، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمةكل شيء، وسيصبح الوضع سيئا للجميع".
ووفقا للمسؤول فإن مستوى الاستقرار المالي في روسيا ارتفع بشكل ملحوظ، محذرا من اتخاذ تدابير قد تؤدي إلى زغزعة هذا الاستقرار، الذي تم بلوغه مؤخرا.
وبحث المنتدى التدابير المحتلمة التي يكمن اتخاذها لمكافحة أزمة كورونا وآفاق الاقتصاد الروسي.
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