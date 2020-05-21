موسكو تعلن بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة تخفيف قيود الحجر الصحي

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه في ظروف انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة، بات من الممكن الشروع في فتح الاقتصاد، واستئناف عمل المؤسسات الحكومية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأشار سوبيانين عبر موقعه على الإنترنت يوم الخميس،

إلى أنه وقع على مرسوم بهذا الخصوص.

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وذكر أن 88 مركزا من المراكز الحكومية المخصصة لتسيير معاملات المواطنين، ستعود للعمل اعتبارا من 25 مايو، في مختلف مناطق العاصمة وسيسمح بزيارة

هذه المراكز عن طريق التسجيل الإلكتروني المسبق، على أن يقتصر نشاطها على تقديم 10 في المئة من الخدمات، نظرا لتوفر تلقّي باقي الخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

واعتبار من نفس التاريخ ستعود للعمل منظومة استئجار السيارات بدون سائق، ولكن سيصبح من الممكن استئجار السيارة لمدة 5 أيام على الأقل.